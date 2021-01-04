Emniyet Genel Müdürlüğü 90 personel alacak! İşte alım şartları...

2021 yılı personel alımları başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımıiçin Basın İlan Kurumu'na ilan verdi. Yayınlanan ilanda başvuru detayları ve kontenjan listesi belli oldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde bulunan ilanda Emniyet Genel Müdürlüğü için alınacak personellere sözlü ve uygulamalı sınav düzenlenecek.

Sıralama KPSS P94 türünde en yüksek puandan başlayarak yapılacak.

Başvurular 25.01.2021 ve 29.01.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Adaylar, başvuru formunu sınava getirmek zorundadır.

