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Emniyet Genel Müdürlüğü 90 personel alacak! İşte alım şartları...
2021 yılı personel alımları başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın İlan Kurumu'na verdiği ilanda 90 personel alacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve son tarihi...
GÜNDEM 04.01.2021, 15:20
2021 yılı personel alımları başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımıiçin Basın İlan Kurumu'na ilan verdi. Yayınlanan ilanda başvuru detayları ve kontenjan listesi belli oldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde bulunan ilanda Emniyet Genel Müdürlüğü için alınacak personellere sözlü ve uygulamalı sınav düzenlenecek.
Sıralama KPSS P94 türünde en yüksek puandan başlayarak yapılacak.
Başvurular 25.01.2021 ve 29.01.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Adaylar, başvuru formunu sınava getirmek zorundadır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde bulunan ilanda Emniyet Genel Müdürlüğü için alınacak personellere sözlü ve uygulamalı sınav düzenlenecek.
Sıralama KPSS P94 türünde en yüksek puandan başlayarak yapılacak.
Başvurular 25.01.2021 ve 29.01.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Adaylar, başvuru formunu sınava getirmek zorundadır.
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