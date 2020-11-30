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Emlak ve çevre temizlik vergi ödemeleri için bugün son gün
Emlak vergisi ve çevre temizlik diğer adıyla çöp vergisinin son ödeme tarihi bugün. Peki, emlak vergisi ne zaman ve nereye ödenecek?
GÜNDEM 30.11.2020, 09:54
Vergi mükellefleri Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin son günün merak ediyordu.
Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi için son gün geldi çattı.
Emlak vergisi son ödeme tarihi 30 Aralık Pazartesi olarak belirlenmişti.
Yani vergi mükellefleri bugün saat 17.00’ye kadar ödeme yapmak mecburiyetindeler.
Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini zamanında ödemeyen vatandaşlar vergi borçlarını faizli ödemek zorunda kalacaklar.
Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi mesai saatlerinde bankaların internet sayfalarından ödenebilecek.
Bunun yanı sıra ödemeler belediyeye ait internet üzerinden, mobil uygulamadan da yapılabilir.
Emlak vergisi ve çevre temizlik ödeyecekler bizzat kendileri gitmek zorunda
Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor.
Emekli maaşıyla geçinen ek geliri olmayan ve üzerine bulunan ev 200 metrekareden fazla olmayanlar emlak vergisinden muaf oluyorlar.
Emlak vergisinden muaf olmak için şartları taşıyanların belediyelere gidip başvuru yapması gerekiyor.,
Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı taşınmazın iş yeri veya konut olma niteliğine göre değişir.
Öte yandan çevre temizlik vergisi için de bugün son ödeme günü. Vergisini geciktirenler vergi borçlarını faizli olarak ödeyecekler.
Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi için son gün geldi çattı.
Emlak vergisi son ödeme tarihi 30 Aralık Pazartesi olarak belirlenmişti.
Yani vergi mükellefleri bugün saat 17.00’ye kadar ödeme yapmak mecburiyetindeler.
Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini zamanında ödemeyen vatandaşlar vergi borçlarını faizli ödemek zorunda kalacaklar.
Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi mesai saatlerinde bankaların internet sayfalarından ödenebilecek.
Bunun yanı sıra ödemeler belediyeye ait internet üzerinden, mobil uygulamadan da yapılabilir.
Emlak vergisi ve çevre temizlik ödeyecekler bizzat kendileri gitmek zorunda
Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor.
Emekli maaşıyla geçinen ek geliri olmayan ve üzerine bulunan ev 200 metrekareden fazla olmayanlar emlak vergisinden muaf oluyorlar.
Emlak vergisinden muaf olmak için şartları taşıyanların belediyelere gidip başvuru yapması gerekiyor.,
Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı taşınmazın iş yeri veya konut olma niteliğine göre değişir.
Öte yandan çevre temizlik vergisi için de bugün son ödeme günü. Vergisini geciktirenler vergi borçlarını faizli olarak ödeyecekler.
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