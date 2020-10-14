Emlak alım satımında büyük değişiklik! Yeni dönem başlıyor...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz" dedi.
GÜNDEM 14.10.2020, 10:30
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşınmaz ticareti düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı.
Pekcan "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan, emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını kaydetti.
Ticaret Bakanı Pekcan şunları söyledi...
Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.
Buna göre yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak. Emlak alım satımına aracılıkta %4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaşlarımızdan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak.
Pekcan "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan, emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını kaydetti.
Ticaret Bakanı Pekcan şunları söyledi...
Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.
Buna göre yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak. Emlak alım satımına aracılıkta %4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaşlarımızdan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak.
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