Eminevim, 600 bin TL’lik daire hediye edecek

İstanbul Kurtköy Eminevim 5YÜZ60 sitesinde tertiplenen toplantıda, ev ve otomobil almak için tasarrufa dayalı sistemi seçenler arasından bir kişiye 600 bin TL’lik daire hediye edilecek. Hediyeli daire kampanyası 1 Ekim 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2021’e tarihinde son bulacak. Kampanyaya katılım Eminevim’e ev ve otomobil sistemine kayıt yaptıranları kapsayacak. Proje ve çekiliş hakkında belgi veren Eminevim Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, “Ev ve otomobil almak için tasarrufa dayalı sistemi seçenleri bir kez daha ödüllendireceğiz. Kampanyamız bugün itibariyle başlayıp, 31 Ocak 2021 tarihine kadar sürecektir. Kampanya kapsamında, Eminevim’e ev ve otomobil için başvuru yapanlar ve bu kişilere referans olan mevcut müşteriler çekiliş hakkı kazanacak. Diğer yandan çekilişle belirlenecek talihli Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy Projesi’nden 600 bin değerinde daire kazanacaktır” dedi.



Katılımcıların sisteme başvuru sayısınca çekiliş hakkı olacağını belirten Mustafa Kemal Daldal, “Kampanyamız kapsamında yeni kayıt yaptıran müşterilere referans veren mevcut müşterilerimiz de çekiliş hakkı kazanacaktır. Başvuru bitiminin ardından bir ay içerisinde çekilişimiz noter huzurunda yapılacak. Kazanan talihli Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy Projesi’nden 600 bin değerinde bir daire sahibi olacaktır. Hediye dairemiz 2+1 ve 122 metrekare şeklinde olacaktır. Ayrıca, daha önce yaptığımız ve başvuruları 6 ay süren cip kampanyasına 14 bin başvuru almıştık. Burada beklentimiz 30 bin başvuru. Bu 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ekonomiye 3 milyar 320 milyon liralık ek katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

