Emekliye kötü haber! Yeni ekonomi programı daha da yoksullaştıracak

Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri, memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zamma ilişkin tahmini verileri ortaya çıkardı. Sözcü'nün haberine göre YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma talim edecek.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı YEP'te 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10.5 olarak açıklandı. Bu yılın ilk 6 ayında TÜFE yüzde 5.75 gerçekleşmişti. Yıllık yüzde 10.5'lik TÜFE tahmininin tutması için ikinci 6 ayda TÜFE'de yüzde 4.5 oranında artış gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu tahminin tutması, yani yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 10.5 düzeyinde gerçekleşmesi, hem SGK ve eski Bağ-Kur emeklilerinin 2021'in ilk 6 ayında alacağı toplam zammı, hem de memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı oranını netleştirmiş olacak.



Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmış, ayrıca 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. YEP'teki tahminin tutması halinde memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak'tan geçerli olarak önce yüzde 3'lük normal sözleşme zammı yapılacak.

Bu yılın ikinci 6 ayında TÜFE'nin yüzde 4.5 gerçekleşeceği var sayımıyla da bu zamma ilave olarak yüzde 0.5 oranında enflasyon farkı ödenecek. Böylece en düşük memur maaşı toplam yüzde 3.5 zamla 3 bin 812 liradan 3 bin 945 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 717 liradan 2 bin 812 liraya çıkacak.

