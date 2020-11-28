Reklam

Son Dakika

Emekliye 405 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin merakla beklediği 2021 Ocak zammı için geri sayım başladı. Emekli maaşlarına me kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

GÜNDEM 28.11.2020, 13:30
Emekliye 405 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan emekliler maaşlarına yapılacak zammı merak etmeye başladı.
Yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki artış emeklilerin gelirini enflasyon karşısında adeta pul haline getirdi.
Şimdi milyonlarca emekli 2021 emekli maaşlarına yapılacak zammı sorguluyor.
Emekli maaşları ve ocak zammıyla ilgili oranları ise belli oldu.
Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak belirlenmişti.
Enflasyon oranlarının baz alınarak belirlenen emekli maaş artışları 2021 yılı için yüzde 6 ya da 6.30 olması bekleniyor.
Buna göre Ocak artışı yüzde 6 olursa, memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 814 liradan 3 bin 219 liraya yükselecek.
Böylelikle 2021 yılı için emekli maaşlarında 405 liralık bir artış olacak. 
Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.35 olacak
Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş. Bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6.35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.Emeklilerin maaşında 404,84 liraya varan artış olacak.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Trabzonspor 10 12
13. Göztepe 8 11
14. Malatyaspor 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. Newcastle 10 14
11. M. United 8 13
12. Arsenal 9 13
13. Crystal Palace 10 13
14. Man City 8 12
15. Leeds United 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Athletic Bilbao 9 12
9. Valencia 10 12
10. Elche 8 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7