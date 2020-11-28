Emekliye 405 lira zam! 2021 yılı emekli maaşları belli oluyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan emekliler maaşlarına yapılacak zammı merak etmeye başladı.

Yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki artış emeklilerin gelirini enflasyon karşısında adeta pul haline getirdi.

Şimdi milyonlarca emekli 2021 emekli maaşlarına yapılacak zammı sorguluyor.

Emekli maaşları ve ocak zammıyla ilgili oranları ise belli oldu.



Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak belirlenmişti.

Enflasyon oranlarının baz alınarak belirlenen emekli maaş artışları 2021 yılı için yüzde 6 ya da 6.30 olması bekleniyor.

Buna göre Ocak artışı yüzde 6 olursa, memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 814 liradan 3 bin 219 liraya yükselecek.

Böylelikle 2021 yılı için emekli maaşlarında 405 liralık bir artış olacak.



Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.35 olacak



Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş. Bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6.35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.Emeklilerin maaşında 404,84 liraya varan artış olacak.

