Emeklinin beklediği haber geldi! Emekli maaş farkları bugün hesaplarda

Memur ve emeklinin alacağı zam oranının belli olmasının ardından emekliler yeni yılın emekli maaş farklarının zaman yatacağını merak ediyordu.

Milyonların merakla beklediği haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi.

Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı farklarının bugün ödeneceğini açıkladı.

Yazılı açıklamaya yapan Bakan Selçuk, “Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz” dedi.

