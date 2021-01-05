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Emeklinin beklediği haber! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekliler 2021 yılı için yılda iki kere zam alırken, iki defa da ikramiye alacak. Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!
GÜNDEM 05.01.2021, 11:57
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Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde merak edilen konulardan biri de yılbaşı emekli ikramiyesi hakkında oldu.
Emekli yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu büyük bir merakla araştırılıyor.
İşte emekliye ikramiye ve maaş zammı son durum...
Emeklilere 2021 yılı itibariyle yılda iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek.
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
Buna ek olarak bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak.
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek.
En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.
Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye istinaden, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar açıklandı.
Emekli yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu büyük bir merakla araştırılıyor.
İşte emekliye ikramiye ve maaş zammı son durum...
Emeklilere 2021 yılı itibariyle yılda iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek.
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
Buna ek olarak bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak.
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek.
En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.
Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye istinaden, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar açıklandı.
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