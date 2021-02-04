Emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!

Binlerce emekli vatandaş 2021 yılında alacakları zam oranını araştırmaya başladı. Emekliler bu yılın ilk 6 aylık diliminde (Ocak - Temmuz aylarında) alacakları zam oranını internet üzerinden sorguluyor. 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar da promosyondan yararlanacak.

2021 yılında emeklilere iki ayrı bayram ikramiyesi verilecek.

Peki emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?

Emeklilere bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek.

Eğer tutarlarda bir değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise...

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

2021 yılı emekliler için promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi.

En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

