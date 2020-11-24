Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Koronavirüs salgını tüm ülkede etkisini sürdürürken ekonomiyi de etkisi altına aldı.

en ağır darbeyi emeklileri vurdu.

Başta emekliler olmak üzere geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı açlık sınırının da altında olan asgari ücretle çalışmakta.



Yetersiz olan emekli maaşları salgınla beraber tamamen eridi.

Çalışan emekliler salgın nedeniyle işlerinden olurken büyük bir kısmı da asgari ücretin altında aldığı maaşlar hayata tutunmak zorunda kalıyor.

Döviz ve altın kurlarının önlenemeyen yükselişi, enflasyondaki dalgalanma emeklilerin gelirini daha da eritti.

Tüm yaşanan bu ekonomik sıkıntılar milyonlarca emeklinin gözünü 2021'de yapılacak maaş zammına çevirdi.



Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı hedefleri, memur ve memur emeklilerini hayli düşündürüyor.

YEP hedeflerine göre enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zamma ilişkin tahminler zam bekleyen milyonları kaygılandırıyor.



Yeni Ekonomi Programı'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 kapatacak.

Açıklanan enflasyon hedeflerine göre memur ve memur emeklileri normal yüzde 3’lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma razı olacak.



2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Ocak artışı yüzde 3 olursa, memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.

Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.



Ülkemizde maaleseg meklilerin yaklaşık yarısı asgari ücretin altında maaş alıyor.

Çok ciddi mağduriyetler yaşayan emeklilerin daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ücretlerinde iyileştirme yapılması şart.

Son dönemde yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi.

Koronavirüs salgını sürecinde ise yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.

