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Emekliler dikkat! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret belli oldu. 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları sona ererken gözler memur ve emekli maaşı zammına çevrildi.
GÜNDEM 29.12.2020, 10:13
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını dün yaptı.
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, bekar ve çocuksuz olanlar için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira oldu.
TÜİK'in açıkladığı kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi yaniTÜFE memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zammı büyük ölçüde ortaya çıkardı.
Aralık enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yılbaşında memur enflasyon farkı dahil yüzde 7.1, emekli yüzde 8.1 zam alacak.
TÜFE’nin yüzde 1 artması halinde 6 aylık TÜFE yüzde 8.1’e çıkacak.
Böylelikle memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1’e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak. Aralık TÜFE yüzde 0.5 artarsa memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 6.5’te, işçi emeklilerinin zammı yüzde 7.5’te kalacak.
Memur ve memur emeklilerine t2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmış 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında da yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı.
Aralık ayı enflasyonu yüzde 1 açıklanırsa 6 aylık enflasyon yüzde 8.1 olacak. Bu durumda 4.1 puan enflasyon hakkı doğacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak’tan geçerli olarak yüzde 3 normal sözleşme zammı artı yüzde 4.1 enflasyon farkı verilecek.
Toplamda zam oranı yüzde 7.1’e ulaşacak. Bu hesaba göre en düşük memur maaşı toplam yüzde 7.1 zamla 3 bin 812 liradan 4 bin 82 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 717 liradan 2 bin 910 liraya çıkacak.
SGK ve eski Bağ-Kur emeklilerine 2020’nin ikinci 6 ayında TÜFE artışı yüzde 8.1 olacak. Bu da 2021’in ilk 6 ayı için yüzde 8.1 zamma tekabül ediyor.
Tüm bu hesaplamalara göre en düşük işçi emeklisi aylığı 1.335 liradan 1.443 liraya çıkacak kalan kısmı Hazine tamamlayacak ve toplam maaş 1500 lira oalcak.
En düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.759 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.658 liraya çıkacak.
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, bekar ve çocuksuz olanlar için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira oldu.
TÜİK'in açıkladığı kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi yaniTÜFE memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zammı büyük ölçüde ortaya çıkardı.
Aralık enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yılbaşında memur enflasyon farkı dahil yüzde 7.1, emekli yüzde 8.1 zam alacak.
TÜFE’nin yüzde 1 artması halinde 6 aylık TÜFE yüzde 8.1’e çıkacak.
Böylelikle memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1’e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak. Aralık TÜFE yüzde 0.5 artarsa memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 6.5’te, işçi emeklilerinin zammı yüzde 7.5’te kalacak.
Memur ve memur emeklilerine t2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmış 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında da yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı.
Aralık ayı enflasyonu yüzde 1 açıklanırsa 6 aylık enflasyon yüzde 8.1 olacak. Bu durumda 4.1 puan enflasyon hakkı doğacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak’tan geçerli olarak yüzde 3 normal sözleşme zammı artı yüzde 4.1 enflasyon farkı verilecek.
Toplamda zam oranı yüzde 7.1’e ulaşacak. Bu hesaba göre en düşük memur maaşı toplam yüzde 7.1 zamla 3 bin 812 liradan 4 bin 82 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 717 liradan 2 bin 910 liraya çıkacak.
SGK ve eski Bağ-Kur emeklilerine 2020’nin ikinci 6 ayında TÜFE artışı yüzde 8.1 olacak. Bu da 2021’in ilk 6 ayı için yüzde 8.1 zamma tekabül ediyor.
Tüm bu hesaplamalara göre en düşük işçi emeklisi aylığı 1.335 liradan 1.443 liraya çıkacak kalan kısmı Hazine tamamlayacak ve toplam maaş 1500 lira oalcak.
En düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.759 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.658 liraya çıkacak.
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