Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan Yunan gazetesine sert sözler!

10-11 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri Doğu Akdeniz'deki siyasi ve askeri gerilim. AB zirvesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın çağrısı Türkiye'ye yaptırım konusu ele alınacak. Yunanların talep ettiği yaptırım konusu siyasi gerilime neden olurken Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan'daki en prestijli gazete olan Kathimerini'ye verdiği röportajında "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile görüşecek bir meselesi yok" dedi.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ile görüşeceği bir konunun olmadığını söyleyen Yaycı, "Türkiye Akdeniz'de 2.280 kilometre kıyı şeridine sahiptir" diye konuştu.

Yaycı, "Yunanistan'a devredilmemiş 152 ada, adacık ve kayalıktan söz ediyoruz. Biz adaları talep etmiyoruz, sadece bu adalar, adacıklar ve kayalıklar Yunanistan'a devredilmedi, gelin görüşelim diyoruz. Hangileri size ait görelim. Sadece Yunanistan'ın maksimalist tezlerine son vermesi gerektiğini vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Yunan gazetesi Kathimerini'nin "Adil ve uluslararası hukuka uygun bir harita çizmenizi istesem, çizgiyi nereye çekerdiniz?" sorusuna net bir şekilde cevap veren Yaycı, Mavi Vatan haritasını göstererek, "Haritada gördüğünüz gibi!" dedi.

