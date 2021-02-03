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Emekli olmak isteyen milyonları faize mahkum ettiler!
Emekliye kredi tuzağı! SGK kredi ile emeklilik kapsamında bankalarla anlaştı. Borçlanarak emekli olabilecek sigortalılar, kamu bankalarından kredi kullanarak borçlarını faizle ödeyecekler.
GÜNDEM 03.02.2021, 15:14
Bankalar ekonomik sıkıntılarını gariban emeklinin üç beş kuruşluk maaşına göz dikerek gidermeye çalışıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında "kredi işbirliği protokolü" adı altında emeklilerin adeta soyulması yatıyor.
SGK kredi ile borçlarını ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlara bu sayede kolaylık sağlayacak.
Bankalar açısından baktığınızda olay tamamen yasal ancak SGK ile bankalar arasındaki anlaşma emeklileri ve emekli olmak isteyenleri faize mahkum ediyor.
Bu bağlamda (SGK), prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur’lu, tarım işçisi ve taksi şoförleri 31 Mart'a bankalardan 36 ay vade ile 1.60 faiz oranından kredi kullanabilecek.
Böylelikle prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresini dolduran binlerce çiftçi ve esnaf faiz batağına sağlanarak emekli olmaya çalışacak.
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemeleri 31 Mart'ta yapılacak.
Bağ-Kur’a 180 bin borcu olan da var, 200 bin borcu olan da var. 150 bin borcu olan bir Bağ-Kur’lunun 1,60 faizle 36 ay vadeyle kredi çekmesi mümkün değil.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirtti. Elvan, "110 milyarlık alacak yapılandırıldı. Buna karşılık 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında "kredi işbirliği protokolü" adı altında emeklilerin adeta soyulması yatıyor.
SGK kredi ile borçlarını ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlara bu sayede kolaylık sağlayacak.
Bankalar açısından baktığınızda olay tamamen yasal ancak SGK ile bankalar arasındaki anlaşma emeklileri ve emekli olmak isteyenleri faize mahkum ediyor.
Bu bağlamda (SGK), prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur’lu, tarım işçisi ve taksi şoförleri 31 Mart'a bankalardan 36 ay vade ile 1.60 faiz oranından kredi kullanabilecek.
Böylelikle prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresini dolduran binlerce çiftçi ve esnaf faiz batağına sağlanarak emekli olmaya çalışacak.
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemeleri 31 Mart'ta yapılacak.
Bağ-Kur’a 180 bin borcu olan da var, 200 bin borcu olan da var. 150 bin borcu olan bir Bağ-Kur’lunun 1,60 faizle 36 ay vadeyle kredi çekmesi mümkün değil.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirtti. Elvan, "110 milyarlık alacak yapılandırıldı. Buna karşılık 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi.
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