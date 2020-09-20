Emekli öğretmen, elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü
İzmir'in Foça ilçesinde, emekli öğretmen olduğu öğrenilen bir kişi, elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlı bir şekilde öldürülmüş halde bulundu.
GÜNDEM 20.09.2020, 23:14
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Olay, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi yakınlarında bulunan zeytinlik bahçesindeki iki katlı bir evde meydana geldi. Bir süredir emekli öğretmen Tevfik Y.'den (64) haber alamayan yakınları durumu bölgede oturan arkadaşlarına bildirdi. Tevfik Y.'nin evini kontrol eden arkadaşları, talihsiz adamı kanepede hareketsiz halde buldu. Şahısların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Tevfik Y.'nin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığı ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi. Öte yandan Tevfik Y.'ye ait otomobilin de gasp edildiğini tespit eden jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Tevfik Y.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tevfik Y.'nin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşiyle yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığı öğrenildi. Maktulün kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi. (İHA)
Olay yerine gelen ekipler, Tevfik Y.'nin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığı ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi. Öte yandan Tevfik Y.'ye ait otomobilin de gasp edildiğini tespit eden jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Tevfik Y.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tevfik Y.'nin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşiyle yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığı öğrenildi. Maktulün kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi. (İHA)
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