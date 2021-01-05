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Emekli, memur, evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar..
2020 enflasyon rakamları milyonlarca işçinin kaderini etkiledi. İşte maaştan kıdem tazminatına kadar birçok kalemde zamlı ücretler. Peki zamlı ücretler ne zaman yansıyacak?
GÜNDEM 05.01.2021, 09:39
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Yılın son enflasyon verisi yüz binlerce vatandaşın alacağı maaşları da etkiledi.
Yeni maaş düzenlemeleri emekli ve memur maaş zammını, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
Memur maaşlarında yapılacak zam oranı kıdem tazminatını da belirleyecek.
Yıllık 14.60 olarak açıklanan enflasyon oranı ile 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.
Bağ-Kur esnaf 1.886,70 TL alıyordu - yeni düzenleme ile 2.044,43 TL oldu
SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.233,08 TL alıyordu - yeni düzenleme ile 2.419,77 oldu
Mevcut maaşı 2.814,37 TL alıyordu - yeni düzenleme ile 3.021,51 lira oldu
Bağ-Kur tarım: 1.406,89 TL alıyordu - yeni düzenleme ile 1.524,51
Mevcut maaş: 3.719.27 TL
Yeni: 3.993. 01 TL
Fark: 273,74 TL
65 yaş: 711,50 763,86
Yüzde 40-69 engelli: - 567,97 - 609,77
Yüzde 70 ve üstü engelli: - 851,95 914,65
Evde bakım: - 1.544,61 1,658,29
Yeni maaş düzenlemeleri emekli ve memur maaş zammını, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
Memur maaşlarında yapılacak zam oranı kıdem tazminatını da belirleyecek.
Yıllık 14.60 olarak açıklanan enflasyon oranı ile 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.
Bağ-Kur esnaf 1.886,70 TL alıyordu - yeni düzenleme ile 2.044,43 TL oldu
SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.233,08 TL alıyordu - yeni düzenleme ile 2.419,77 oldu
Mevcut maaşı 2.814,37 TL alıyordu - yeni düzenleme ile 3.021,51 lira oldu
Bağ-Kur tarım: 1.406,89 TL alıyordu - yeni düzenleme ile 1.524,51
Mevcut maaş: 3.719.27 TL
Yeni: 3.993. 01 TL
Fark: 273,74 TL
65 yaş: 711,50 763,86
Yüzde 40-69 engelli: - 567,97 - 609,77
Yüzde 70 ve üstü engelli: - 851,95 914,65
Evde bakım: - 1.544,61 1,658,29
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