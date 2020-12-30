Emekli maaşına 500 TL zam! 2021 emekli maaşı zammı açıklaması!

Milyonlarca emekli maaşı alan vatandaşı ilgilendiren açıklama geldi.



2021 asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini dile getiren Ergün, "Yeni asgari ücretin 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21,56 oranında arttı. "dedi.



Ergün açıklamasında, "Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergün'ün açıklamasının devamı şöyle:

"Güzel ülkemiz, her bir vatandaşının huzur ve güven içerinde yaşaması için her türlü kaynağa sahip. Yeter ki birlik olalım ve sorunlarımızı ortak akılla çözelim. 2021'in reform yılı olacağını ilan eden hükümetimizin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamla emeklilerimizin de ekonomik durumlarında iyileştirmeler yapılmasının öncelikli hedefler arasında olmasını istiyoruz."

