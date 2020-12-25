‘Emek’ ödülleri sahiplerini buldu
Hak-İş’in “emek” temasıyla bu yıl ilkini düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller törenle sahiplerine verildi.
GÜNDEM 25.12.2020, 04:31
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Hak-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sınırlı sayıda davetli katıldı.
Hak-İş tarafından ilk defa düzenlenen ‘emek’ temalı fotoğraf yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi. Hak-İş’in emek temalı olarak birçok kültürel yarışma düzenlediğinin altını çizen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kültür-sanat adeta emek ve su gibi insanların doğal bir ihtiyacıdır” dedi.
Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak, sanatın her alanına destek verdiklerini belirterek, 2020 yılı için planladıkları her programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, “45 yıllık hayatımızda aynı istikamette devam ediyoruz. Hak-İş her alanda örnek projeler yapmakta. Her alanda en iyisini yapmak, bunu yaparken de emek hareketinin öncüsü olduğunu unutmadan yapmak en önemli amaçlarımızdan. Yaptığımız etkinlikler çalışanlarımızın beğenisinden öte bu topraklarında beğenisini kazanmalı” şeklinde konuştu.
MEHMET FAHRİ ÖZKAN / ANKARA
Hak-İş tarafından ilk defa düzenlenen ‘emek’ temalı fotoğraf yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi. Hak-İş’in emek temalı olarak birçok kültürel yarışma düzenlediğinin altını çizen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kültür-sanat adeta emek ve su gibi insanların doğal bir ihtiyacıdır” dedi.
Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak, sanatın her alanına destek verdiklerini belirterek, 2020 yılı için planladıkları her programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, “45 yıllık hayatımızda aynı istikamette devam ediyoruz. Hak-İş her alanda örnek projeler yapmakta. Her alanda en iyisini yapmak, bunu yaparken de emek hareketinin öncüsü olduğunu unutmadan yapmak en önemli amaçlarımızdan. Yaptığımız etkinlikler çalışanlarımızın beğenisinden öte bu topraklarında beğenisini kazanmalı” şeklinde konuştu.
MEHMET FAHRİ ÖZKAN / ANKARA
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