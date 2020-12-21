EMA'dan Pfizer'e onay çıktı! Gözler AB Komisyonu'nda
İngiltere ve ABD'den sonra Avrupa Birliği de Pfizer'e onay vermeye hazırlanıyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer'in aşısına yeşil ışık yakmasının ardından gözler AB Komisyonuna çevrildi.
GÜNDEM 21.12.2020, 18:16
İngiltere ve ABD'nin ardından Avrupa'da Pfizer/ BioNTech aşına onay vermeye hazırlanıyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri, bugün Pfizer/BioNTech aşısı için toplandı. EMA, Pfizer/ BioNTech aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi. EMA'nın söz konusu aşıya yeşil ışık yakmasının ardından gözler AB Komisyonu'na çevrildi.
EMA tarafından dün yapılan açıklamada aşıdan tam emin olamazlarsa onayı bir hafta daha erteleyebileceklerini söylemişti. EMA'nın söz konusu aşıya yeşil ışık yakmasının ardından gözler AB Komisyonu'na çevrildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi hızlı hareket edeceğiz. AB Komisyonu'nun bu akşam karar vermesini umuyorum." diye konuştu.
EMA tarafından dün yapılan açıklamada aşıdan tam emin olamazlarsa onayı bir hafta daha erteleyebileceklerini söylemişti. EMA'nın söz konusu aşıya yeşil ışık yakmasının ardından gözler AB Komisyonu'na çevrildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi hızlı hareket edeceğiz. AB Komisyonu'nun bu akşam karar vermesini umuyorum." diye konuştu.
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