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Elon Musk'tan tartışılacak sözler! İnsanoğlu Mars’a hiç gidemeyecek...
SpaceX test uçuşu krize dönüştü. Starship SN9 uzaya gidemedi. Elon Musk Amerikan Federal Havacılık Dairesi'ni eleştirdi.
GÜNDEM 30.01.2021, 12:46
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Perşembe günü ilk test uçuşunu gerçekleştirecek roket prototipi Starship SN9’u görmek için hazırlananlar hayal kırıklığına uğradı. Zira görülen tek şey, fırlatma rampasında duran devasa roketti.
Starship SN9’un uzaya gönderilememesinin tek nedeni ABD Federal Havacılık Dairesi’nden kaynaklandığı anlaşıldı.
CEO Elon Musk, Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) tepki göstererek uzay fırlatmalarıyla ilgili kurallarına tepki gösterdi.
FAA’i eleştiren Musk Twitter’daki hesabından gönderdiği mesajla şu ifadeleri kullandı:
“İyi olan uçak bölümünün aksine, FAA uzay bölümü temelde bozuk bir düzenleyici yapıya sahip. Ortaya koydukları kurallar, birkaç hükümet tesisinden yılda sadece bir avuç yapılabilir fırlatma anlamına geliyor. Bu kurallar altında insanlık asla Mars’a ulaşamayacak”
Starship SN9’un uzaya gönderilememesinin tek nedeni ABD Federal Havacılık Dairesi’nden kaynaklandığı anlaşıldı.
CEO Elon Musk, Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) tepki göstererek uzay fırlatmalarıyla ilgili kurallarına tepki gösterdi.
FAA’i eleştiren Musk Twitter’daki hesabından gönderdiği mesajla şu ifadeleri kullandı:
“İyi olan uçak bölümünün aksine, FAA uzay bölümü temelde bozuk bir düzenleyici yapıya sahip. Ortaya koydukları kurallar, birkaç hükümet tesisinden yılda sadece bir avuç yapılabilir fırlatma anlamına geliyor. Bu kurallar altında insanlık asla Mars’a ulaşamayacak”
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