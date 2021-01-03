Elon Musk'ın Tesla'sı 2020'de satış rekoru kırdı

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2 Aralık’ta yaptığı açıklamada 2020’de 509 bin 737 araç ürettiğini, 499 bin 550 araç sattığını açıkladı. Satış rekoru kıran şirketin üretim sayısı geçen seneye oranla yüzde 40, satış sayısı yüzde 36 artarken Tesla CEO’su Elon Musk, 2020’de 500 bin satışa ulaşmayı hedefliyordu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre şirketin ABD’deki tek montaj fabrikası, Kovid-19 pandemisi sebebiyle ilkbahar döneminde birkaç hafta boyunca kapatılsa da Tesla hedefe bağlı kaldı. Yılın ilk 9 ayında dünya genelinde 318 binin biraz üzerinde araç sattığını bildirdi.

Hedefe ulaşmak için aralıkta Musk, çalışanlara, Tesla’ya dünya genelinde fabrikaların üretebileceğinin üzerinde talep bulunduğunu ve üretimin mümkün olduğunca artırılması gerektiğini belirten bir eposta göndermişti. Daha sonra Kaliforniya’daki fabrikada Model S ve X’in üretiminin 24 Aralık’tan 11 Ocak’a kadar durdurulması kararı alımıştı. Bu durum, talebin çoğunun Model 3 ve Model Y gibi düşük karlı araçlara olduğu anlamına geliyordu.

NZ Herald'ın haberine göre, Musk, 2020’nin son günlerinde satışı artırmak için bir hamlede daha bulundu. Yılın son üç gününde satın alınan araçların, 10 bin dolarlık “tam otomatik sürüş” seçeneğinden üç ay boyunca ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

Tesla hedefini 450 otomobille kaçırsa da şirket 2020’de epey başarılı oldu. Dünyanın en değerli elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri yükselirken Almanya’nın başkenti Berlin ve ABD’nin Teksas eyaletinde yeni fabrikalar inşa etmeye başladı. Aynı zamanda, sektör adına dünyanın en büyük pazarı konumunda bulunan Çin’deki fabrikasında üretimini artırdı.

Tesla'nın 2021'de işi biraz daha zor

Tesla’nın 2021’de işi biraz daha zor. Zira karşısında güçlü rakiplerle bulunuyor. Örneğin ABD merkezli bir diğeri otomobil devi Ford, Mustang Mach E model elektrikli aracın teslimatlarına halihazırda başlamışken Rivian adlı saygın start-up da gelecek yaz elektrikli kamyonet ve SUV modeliyle piyasaya giriş yapacak.

Tesla kendi içinde de bazı problemler yaşıyor. En fazla kar getiren otomobilleri Model S ve Model X’in satışları düşerken ABD’deki güvenlik kurumları, söz konusu otomobillerdeki süspansiyon arızalarını araştırıyor.

