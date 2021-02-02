Elon Musk konuştu, yanlış şirket değer kazandı
Elon Musk, Clubhouse'da bir söyleşiye katıldı. Yatırımcılar Elon Musk’ın konuşması sonrası yanlış şirkete hücum etmesiyle başka bir şirketin değeri bir günde yüzde 110 yükseldi.
GÜNDEM 02.02.2021, 15:50
Tesla ve Space X'in patronu Elon Musk, dün sabaha karşı sosyal medya platformu Clubhouse'da bir söyleşiye katıldı. Yatırımcılar, Elon Musk’ın bu platformda bir sohbete katılmasının ardından yanlış şirkete hücum etti.
Platformla alakası olmayan Clubhouse Media Group isimli şirketinin hisseleri bir günde yüzde 110 yükseldi.
Uygulamanın arkasındaki ses teknolojileri firması Agora'nın hisseleri de yükselişte. CNBC'de yer alan habere göre Clubhouse 1 yıldan kısa sürede milyar dolar değerlemeye ulaşırken, bu rüzgara kapılan ses teknolojileri şirketi Agora da yüzde 44’lük bir artış yakaladı.
Platformla alakası olmayan Clubhouse Media Group isimli şirketinin hisseleri bir günde yüzde 110 yükseldi.
Uygulamanın arkasındaki ses teknolojileri firması Agora'nın hisseleri de yükselişte. CNBC'de yer alan habere göre Clubhouse 1 yıldan kısa sürede milyar dolar değerlemeye ulaşırken, bu rüzgara kapılan ses teknolojileri şirketi Agora da yüzde 44’lük bir artış yakaladı.
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