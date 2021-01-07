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Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu!
Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyadaki en zengin insan oldu.
GÜNDEM 07.01.2021, 18:45
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Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyadaki en zengin insan oldu.
Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu.
Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu.
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|32
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|31
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|16
|31
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|30
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|O
|P
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|17
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|11
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|2
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|P
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|15
|27
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|24
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