Elon Musk bir günde servet kaybetti!

Forbes Zenginler Listesi'nde Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin iş adamı ünvanını eline geçiren Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk bu ünvanı yeniden Bezos'a kaptırdı.

Elon Musk 190,2 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin işadamı olarak kayıtlara geçmişti. Tesla hisseleri aklaşık yüzde 8 değer kaybedince Musk'ın serveti 14 milyar dolar azaldı. Musk'ın serveti bu düşüşle 176,2 milyar dolara gerilerken en zenginler listesinde yeniden Amazon'un sahivi Bezos'un gerisine düştü.

Hisse değeri azalan sadece Tesla değildi. Pazartesi günü Amazon’un hisseleri de yüzde 2’den fazla değer kaybederken Bezos’un serveti de 3,6 milyar dolar azaldı.

