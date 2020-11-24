Reklam

Son Dakika

Elon Musk, Bill Gates'i geçti! Tek bir rakibi kaldı

Elon Musk, Bill Gates'i geçti. Bloomberg'in açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' listesinde ikinci sıraya yükselen Musk'ın tek bir rakibi kaldı.

GÜNDEM 24.11.2020, 10:03
Elon Musk, Bill Gates'i geçti! Tek bir rakibi kaldı
Tesla'nın patronu Elon Musk, Bloomberg'in açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' listesinde Microsoft'un patronu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. Musk'ın servesti 2020 yılının ilk 11 ayında 100,3 milyar dolar arttı.
Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın patronu Elon Musk, 'dünyanın en zenginleri' listesinde yıl başında 35. sıradaydı.
Yıl başından bu yana servetini 100,3 milyar dolar artıran ve 127,9 milyar dolarlık servete ulaşan 49 yaşındaki Elon Musk’ın önünde sadece 182 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un patronu Jeff Bezos kaldı.
21 Aralık’tan itibaren ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında işlem görecek olan Tesla hisselerindeki baş döndürücü yükseliş, Musk’ın servetini de roket hızıyla artırdı. Sadece dün, hisse değeri artışıyla Musk’ın serveti 7,2 milyar dolar arttı.
Dünya genelinde yıl başından bu yana miktar olarak servetini en çok artıran kişi Musk olurken, Amazon’un patronu Jeff Bezos 67 milyar dolarlık servet artışıyla onu takip etti.
Tesla’nın hisse değeri 500 milyar dolara yaklaştı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7