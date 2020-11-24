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Elon Musk, Bill Gates'i geçti! Tek bir rakibi kaldı
Elon Musk, Bill Gates'i geçti. Bloomberg'in açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' listesinde ikinci sıraya yükselen Musk'ın tek bir rakibi kaldı.
GÜNDEM 24.11.2020, 10:03
Tesla'nın patronu Elon Musk, Bloomberg'in açıkladığı 'dünyanın en zenginleri' listesinde Microsoft'un patronu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. Musk'ın servesti 2020 yılının ilk 11 ayında 100,3 milyar dolar arttı.
Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın patronu Elon Musk, 'dünyanın en zenginleri' listesinde yıl başında 35. sıradaydı.
Yıl başından bu yana servetini 100,3 milyar dolar artıran ve 127,9 milyar dolarlık servete ulaşan 49 yaşındaki Elon Musk’ın önünde sadece 182 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un patronu Jeff Bezos kaldı.
21 Aralık’tan itibaren ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında işlem görecek olan Tesla hisselerindeki baş döndürücü yükseliş, Musk’ın servetini de roket hızıyla artırdı. Sadece dün, hisse değeri artışıyla Musk’ın serveti 7,2 milyar dolar arttı.
Dünya genelinde yıl başından bu yana miktar olarak servetini en çok artıran kişi Musk olurken, Amazon’un patronu Jeff Bezos 67 milyar dolarlık servet artışıyla onu takip etti.
Tesla’nın hisse değeri 500 milyar dolara yaklaştı.
Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın patronu Elon Musk, 'dünyanın en zenginleri' listesinde yıl başında 35. sıradaydı.
Yıl başından bu yana servetini 100,3 milyar dolar artıran ve 127,9 milyar dolarlık servete ulaşan 49 yaşındaki Elon Musk’ın önünde sadece 182 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un patronu Jeff Bezos kaldı.
21 Aralık’tan itibaren ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında işlem görecek olan Tesla hisselerindeki baş döndürücü yükseliş, Musk’ın servetini de roket hızıyla artırdı. Sadece dün, hisse değeri artışıyla Musk’ın serveti 7,2 milyar dolar arttı.
Dünya genelinde yıl başından bu yana miktar olarak servetini en çok artıran kişi Musk olurken, Amazon’un patronu Jeff Bezos 67 milyar dolarlık servet artışıyla onu takip etti.
Tesla’nın hisse değeri 500 milyar dolara yaklaştı.
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