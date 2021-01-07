Elneny için karar verildi! Transfer...
Elneny için Beşiktaş kararını verdi. Transfer edilecek mi? İşte Beşiktaş transfer haberleri...
GÜNDEM 07.01.2021, 17:42
Ocak ayında yapılacak transferlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen Beşiktaş, eski oyuncusu Elneny için girişimlerini sıklaştırmıştı.
Elneny'nin ülkesi Mısır'da yer alan haberlere göre takımda çok mutlu olduğu bu nedenle ayrılmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.
Ayrıca Arteta'nın da Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak istediği öğrenildi.
Elneny, Arsenal formasıyla bu sezon 19 resmi maçta forma giyerken 1 gol attı.
Elneny'nin ülkesi Mısır'da yer alan haberlere göre takımda çok mutlu olduğu bu nedenle ayrılmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.
Ayrıca Arteta'nın da Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak istediği öğrenildi.
Elneny, Arsenal formasıyla bu sezon 19 resmi maçta forma giyerken 1 gol attı.
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