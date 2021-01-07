Elneny için karar verildi! Transfer...

Ocak ayında yapılacak transferlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen Beşiktaş, eski oyuncusu Elneny için girişimlerini sıklaştırmıştı.

Elneny'nin ülkesi Mısır'da yer alan haberlere göre takımda çok mutlu olduğu bu nedenle ayrılmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

Ayrıca Arteta'nın da Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak istediği öğrenildi.

Elneny, Arsenal formasıyla bu sezon 19 resmi maçta forma giyerken 1 gol attı.

