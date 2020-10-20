Elma kremi evde nasıl yapılır? İşte püf noktası

Elma A, B ve C vitaminleri açısından çok zengin bir meyvedir. Ayrıca elma beta-karoten, malik asit ve antioksidanlar gibi bileşenlerle cildiniz için doğal bir şifa kaynağı olacaktır. Elma sağlıklı ve daha genç görünümlü bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Elmadan yapılan doğal bakım kremi yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için son derece önemlidir. Elmada bulunan antioksidanlar cildinize parlaklık katar ve genç görünmesini sağlar.

Hazırlayacağımız bu elma kremine sızma zeytinyağı ve gül suyu ilave edeceğiz. Zeytinyağı ve gül suyu cildinizin doğal rengini yakalamasına yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda zeytinyağı doğal bir cilt nemlendiricisidir ve içeriğinde bulunan sağlıklı yağlar, antioksidanlar ile cildin yaşlanmasını geciktirir.

Gül suyu ciltteki yağ bezelerinin kaybolmasında, yaraların iyileşmesinde, cilt dokularının yenilenmesinde, yaşlanan cildin canlanmasında çok etkilidir. Ayrıca cildin pH dengesini korur. Gül suyu harika bir güzellik yardımcısıdır. Gül suyu yatıştırıcı, anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Elma kremi için gerekli malzemeler:

1. Bir elmayı ortadan ikiye kesin

2. Çekirdeklerini çıkartın

3. Elmayı küçük parçalar halinde doğrayın.

4. Doğradığınız elma parçalarını ve bir buçuk fincan zeytin yağını bir blender içine koyun.

5. Karışım düz ve kalın bir kıvamına gelene kadar yaklaşık 5-7 dakika blender da çekin.

6. Karışımı sıcak benmari içine dökün ve birkaç dakika ısıtın.

7. Karışımı benmariden çıkarın ve soğumaya bırakın. Sonra yarım fincan gül suyu ekleyin.

8. Son olarak hazırladığınız bu karışımı steril bir kapta saklayın.

Artık elmadan hazırladığımız kendi ev yapımı elma kremimiz hazır. Her gün bunun bir kısmını kullanmak kaydıyla, 4-6 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.

Elma kremini yüzünüzde, boynunuzda, el ve ayaklarınızda kullanabilirsiniz. Hassas ciltlerde dâhil tüm cilt tipleri için uygun bir kremdir.

Püf noktası

Tamamen doğal ve ev yapımı olan elma kreminin güzellik faydalarını artırmak için içerisine bir çay kaşığı bal veya E vitamini yağı da ekleyebilirsiniz. Bu bileşenler cildinizi nemlendirir, cildinizdeki hücrelerin yenilenmesini sağlar ve lekelerin kaybolmasında yardımcı olur.

