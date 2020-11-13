Eljif Elmas sahnede! Kuzey Makedonya EURO 2020'de
Kuzey Makedonya'nın Gürcistan'ı 1-0 devirip EURO 2020 biletini kaptığı maça Eljif Elmas damga vurdu. Pandev'in golünün hazırlayıcısı olan Elmas, tarihi galibiyette başrol oynadı.
GÜNDEM 13.11.2020, 12:59
EURO 2020 play-off turunda; Gürcistan'ı 1-0'lık skorla deviren Kuzey Makedonya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. EURO 2020 biletini kapan Kuzey Makedonya; Hollanda, Ukrayna ve Avusturya'nın bulunduğu C Grubu'nda yer alacak.
Kuzey Makedonya'ya EURO 2020 kapılarını açan golü Goran Pandev kaydederken hazırlayıcısı da Eljif Elmas oldu. Eski Fenerbahçeli pozisyonu olgunlaştırdı, eski Galatasaraylı ya da bitirmek kaldı.
Kuzey Makedonya'ya EURO 2020 kapılarını açan golü Goran Pandev kaydederken hazırlayıcısı da Eljif Elmas oldu. Eski Fenerbahçeli pozisyonu olgunlaştırdı, eski Galatasaraylı ya da bitirmek kaldı.
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