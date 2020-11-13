Eljif Elmas sahnede! Kuzey Makedonya EURO 2020'de

EURO 2020 play-off turunda; Gürcistan'ı 1-0'lık skorla deviren Kuzey Makedonya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. EURO 2020 biletini kapan Kuzey Makedonya; Hollanda, Ukrayna ve Avusturya'nın bulunduğu C Grubu'nda yer alacak.

Kuzey Makedonya'ya EURO 2020 kapılarını açan golü Goran Pandev kaydederken hazırlayıcısı da Eljif Elmas oldu. Eski Fenerbahçeli pozisyonu olgunlaştırdı, eski Galatasaraylı ya da bitirmek kaldı.

