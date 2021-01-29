Eljif Elmas gol attı, Napoli turladı
İtalya Kupası çeyrek final maçında Napoli evinde Spezia'yı 4-2 mağlup ederken Eljif Elmas, Napoli'nin dördüncü golüne imza attı
GÜNDEM 29.01.2021, 02:44
İtalya Kupası çeyrek final maçında Napoli evinde Spezia'yı 4-2 mağlup etti. Napoli böylece yarı finale adını yazdırırken Fenerbahçe'den geçen sezon transfer olan Eljif Elmas, Napoli'nin dördüncü golüne imza attı.
İtalya Kupası çeyrek final maçında Napoli, Spezia'yı konuk etti. Ev sahibi takım Koulibaly, Lozano, Politano ve Eljif Elmas'ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Napoli böylece yarı finalde Atalanta'nın rakibi oldu.
İtalya Kupası çeyrek final maçında Napoli, Spezia'yı konuk etti. Ev sahibi takım Koulibaly, Lozano, Politano ve Eljif Elmas'ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Napoli böylece yarı finalde Atalanta'nın rakibi oldu.
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