Elif’in kurtarılma anı bardak yapıldı, Trendyol mağazayı kapattı

İzmir'de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depreminin ardından 3 yaşındaki Elif Perinçek isimli küçük kızın enkazdan kurtarılma anı, online alışveriş sitelerinde ‘hediyehanem’ isimli bir hesap tarafından bardağa işlenerek satışa sunuldu. Tepkilere neden olan fırsatçılık sonrası Trendyol satışın yapıldığı mağazayı iptal etti. Trendyol'dan yapılan açıklamada "Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez" denildi.65’nci saatte kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in, kendisini enkazdan çıkaran ekip personelinin parmağını tuttuğu anı, bardağa ve kalemliğe basarak satışa çıkardı. Ürünlere 40,90 TL ile 61,90 TL fiyat biçen mağazaya ve satışa izin veren platformlara Twitter’dan tepki yağdı.



Trendyol, Twitter’da yükselen tepkiler üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ürünün satıştan kaldırıldığını, satıcının da uyarıldığını belirtti. Şirketin bir kişinin sosyal medyada verdiği tepkiye yanıt olarak yayınladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Merhaba, Geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz.”



'Hediyehanem' isimli mağazanın profilini sistemden kaldıran Trendyol, olayla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık” denilerek şunlar kaydedildi:

“Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez. Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık. Ürünlerin satıcısıyla ilgili gerekli tüm işlemler yapılarak platformumuzdaki satışları durduruldu. Aynı hassasiyeti paylaştığımız tüm müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz."

