DEVA Partisi Kurucular Kurulu içerisinde yer alan Elif Esen, KADEM'de yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Elif Eser DEVA Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlık görevinde de bulunan Elif Esen'in hayatı merak ediliyor. Peki, Elif Esen kimdir? İşte cevabı...



Elif Esen, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini İ.Ü İşletme fakültesinde, yüksek lisans eğitimini İ.Ü Sosyoloji kürsüsü Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi programında tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar programcılığı, AB Proje yönetimi, Girişimcilik sertifika eğitimlerini tamamladı.

2002 den itibaren girişimcilik ve toplumsal konular ağırlıklı olmak üzere siyaset ve sivil toplum çalışmalarına devam etti. İki ayrı sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Farklı dernek ve vakıflarda bulunan üyelikleri ile dezavantajlı çocuk ve gençlerin toplumsal uyumu ve istihdam edilebilirlikleri, göç ve toplumsal etkileri alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Aile şirketinde çeşitli görevler aldıktan sonra girişimcilik çalışmalarını farklı firmaların markalaşma çalışmaları ile yürüttü, iş hayatına İstanbul’da devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk annesidir.

