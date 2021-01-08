Elif Çakır: AK Parti iktidarı gözünü kaliteli kurumlara dikiyor!

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, AK Parti döneminde birçok üniversite açıldığını ancak bu okulların Türkiye’nin saygın kurumlarıyla yarışamayacağını ifade etti. Çakır, “Kalite tutturamayan AK Parti iktidarı gözünü kaliteli kurumlara dikiyor” yorumunu yaptı.

Çakır, bugünkü köşe yazısında Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla başlayan tartışmaları kaleme aldı. Bulu üzerinden AK Parti’ye bazı eleştirilerini dile getiren Çakır, şunları yazdı:

AK Parti 18 yıllık iktidarı döneminde neredeyse her ile bir üniversite açtı. Peki, her ile üniversite açmakla övünen, şehirlerde açtığı üniversitelerin isimlerini sayan, kaç tane üniversite açtığının rakamlarıyla övünen Cumhurbaşkanı Erdoğan açtığı üniversitelerin kalitesiyle de övünebiliyor mu?

AK Parti iktidarı döneminde kurulan üniversitelerden hangisi bir Boğaziçi, bir ODTÜ oldu. AK Parti iktidarının destekleriyle kurulan vakıf üniversiteleri bir Koç, bir Sabancı olabildiler mi?

Koç, Sabancı üniversitesiyle kalitede, nitelikte yarışan, Sayın Erdoğan’ın ifadesiyle “dünya ile rekabet edebilecek” noktada olan bir Şehir Üniversitesi vardı onu da Sayın Erdoğan siyasi meydanında kurban etti. Sayın Erdoğan gururla gösterebileceği bir üniversiteyi, siyasi iktidar hırsı için gözünün yaşına bakmadan kapısına kilidi vurdu geçti.

“AK Parti iktidarları döneminde adalet sarayları yapıldı, üniversitelerin sayıları arttı. Derslikler arttı. Ama sayısı artan hiçbir şeyde kalite artmadı” görüşünü dile getiren Çakır, şöyle yazdı:

Kalite tutturamayan AK Parti iktidarı gözünü kaliteli kurumlara dikiyor ve oraları ele geçirmeye, o kurumlarda tahakküm oluşturmaya, o kurumlarının başına en partizan adamlarını getirerek “kurumları kendileştirmeye” çalışıyor.

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasının başka bir nedeni olmadığını ifade eden Çakır, “Açtırdığı üniversitelerde Boğaziçi kalitesini yakalamayan AK Parti iktidarı kendi adamını rektör yaparak meseleyi çözüyor! Mesele bundan ibarettir. Kamuoyunun bütün tepkilerine rağmen, öğrencilerin bütün feryatlarına rağmen geri adım atmaması bu yüzden.Medyada böyle, devlet kurumları böyle, yargıda böyle…” diye yazdı.

