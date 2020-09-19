Eleştirilere maruz kalan AK Partili vekile yeni görev!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uyarı yaptığı günün akşamı oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman tepki çekmişti.

Cemil Yaman gelen tepkilere "Misafirlere git diyemem" diyerek kendini savunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu için düzenlediği 1500 kişilik nikah töreni hakkında



Eleştirilerin odağı haline gelen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

"Herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, bu milletvekili de olabilir, bürokrat da olabilir, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gereğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Yani insandan insana geçen, salgını giderek daha da arttırabilecek olan mekanların, ortamların oluşturulmaması, bu noktada sorumluluk sahibi olan kişilerin daha çok örnek olması kanaatindeyim. Dolayısıyla herkesin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yaparak bu salgınla mücadelede yer alması gerektiği kanaatindeyim." demişti.

