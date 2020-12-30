Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Artık ceza geliyor...

Türkiye'de yaygın hale gelmeye başlayan elektrikli scooterlara yeni düzenlemeler getirildi.

Yapılan düzenlemeye göre 15 yaşın altındakiler, karayollarında bisiklet ve scooter kullanamayacak. Sürücüler, dönüş sırasında bisiklet ve scooterlara yol vermek zorunda olacak. Scooter’a iki kişi binen ceza ödeyecek.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması hedefiyle kapsamlı düzenlemelere göret tekerli hayata getirilen yenilikler ise şunlar oldu.

* Karayollarında bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.* Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.* Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooterlar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek.* İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooterlarda sırtta taşınabilen kişisel eşya dışında yük ve yolcu taşınamayacak.* E-scooterlar, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.* Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.

* Belediyeler bir e-scooter’dan günlük 16 kuruş işgal harcı alacak.* Büyükşehir belediyelerine bisiklet ve e-scooter’ların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verilecek.* İlçe belediyeleri ise bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine sahip olacak.* Bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulaması sona erdi.

