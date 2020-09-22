Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz koronavirüse yakalandı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Gürbüz, "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

