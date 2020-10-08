Elazığ'dan silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 08.10.2020, 00:04
Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Akçakiraz beldesi 149. Sokak'ta bulunan bir halı yıkamacı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Özel Harekat dahil çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralılardan Zeki Balcı kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1’i ağır 5 yaralının tedavisi sürerken, geniş kapsamlı tedbirin alındığı olay yerinde polis inceleme yaptı. Olaya karışan şüpheliler ise suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.
Olay, merkeze bağlı Akçakiraz beldesi 149. Sokak'ta bulunan bir halı yıkamacı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Özel Harekat dahil çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralılardan Zeki Balcı kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1’i ağır 5 yaralının tedavisi sürerken, geniş kapsamlı tedbirin alındığı olay yerinde polis inceleme yaptı. Olaya karışan şüpheliler ise suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.
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