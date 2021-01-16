Elazığ'da kar nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Elazığ'da hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, Baskil ilçesinde 3, Maden'de 10, Karakoçan'da 4, Sivrice'de 10, Kovancılar'da 7 ve Palu'da 4 olmak üzere 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

