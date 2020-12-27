Elazığ'da deprem bilançosu! 68 kişi...

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 68 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi. Deprem anında panikleyen bir kadının, kendini balkondan aşağı attığı ortaya çıktı.

Elazığ'da saat 9.37'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar, deprem anında korku ile kendilerini dışarı attı. Edinilen bilgiye göre Mustafapaşa Mahallesinde ikamet eden bir kadın ise deprem anında kendini balkondan attı.

Kentte aynı zamanda bir başka şahıs da kendini balkondan attığı anlar da kameraya yansımıştı.Öte yandan kentte deprem nedeniyle 68 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi. Hastaneye başvuran 68 kişiden 62’sinin taburcu edildiği diğerlerinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

