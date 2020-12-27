Elazığ’da 7 saatte 44 artçı deprem oldu!!

Elazığ’da saat 9.37’de Kandilli Rasathanesine göre 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bilgilere göre yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 7 saat içinde en büyüğü 2.7 ve en küçüğü 1.0 olmak üzere toplam 44 artçı deprem meydana geldi.

2020 yılı başında 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar görmüştü.

