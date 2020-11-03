El Kaide'den Macron'a sert mesaj: İntikam alınacak

Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren ''İslami Mağrib El Kaidesi" (AQIM) basına yeni bir açıklama servis etti. grup tarafından servis edilen açıklamada, son dönemlerde Fransa'da yaşanan Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürleri sert bir şekilde kınandı.



Açıklamada, "Karikatürlerlerin 'ifade özgürlüğü' olduğunu savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan intikam alınmalı" ifadelerine yer verildi.

