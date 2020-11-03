El Kaide'den Macron'a sert mesaj: İntikam alınacak
El Kaide'nin Kuzey Afrika yapılanması yeni bir video yayınladı. El Kaide tarafından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan intikam alınması gerektiği bildirildi.
GÜNDEM 03.11.2020, 19:25
Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren ''İslami Mağrib El Kaidesi" (AQIM) basına yeni bir açıklama servis etti. grup tarafından servis edilen açıklamada, son dönemlerde Fransa'da yaşanan Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürleri sert bir şekilde kınandı.
Açıklamada, "Karikatürlerlerin 'ifade özgürlüğü' olduğunu savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan intikam alınmalı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Karikatürlerlerin 'ifade özgürlüğü' olduğunu savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan intikam alınmalı" ifadelerine yer verildi.
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