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EKYS sınavı ne zaman yapılacak? EKYS başvuru tarihi...
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için başvurular 22 Ocak 2021 Cuma günü başladı. EKYS başvuruları ÖSYM üzerinden yapılacak.
GÜNDEM 27.01.2021, 12:20
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 EKYS tarihleri de böylece belli oldu.
Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için düzenlenecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı kısa adıyla EKYS başvuruları 22 Ocak Çarşamba günü başladı.
Sınava başvurular ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınava girecek adaylar 22-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, ÖSYM adına aşağıdaki bankalara 200,00 TL sınav ücreti yatıracaklarç
Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için düzenlenecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı kısa adıyla EKYS başvuruları 22 Ocak Çarşamba günü başladı.
Sınava başvurular ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınava girecek adaylar 22-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, ÖSYM adına aşağıdaki bankalara 200,00 TL sınav ücreti yatıracaklarç
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