EKYS başvurular başladı! EKYS ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin düzenlediği EKYS başvuru işlemleri alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 5-11 Şubat tarihleri arasında alınacak.



2021 MEB-EKYS sınavı ise 14 Mart'ta yapılacak.



2021 EKYS başvuruları 5-11 Şubat tarihlerinde elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirİlecek.



Başvuruda Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.



