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EKYS 2021 sınavı ne zaman yapılacak? EKYS başvuru ücreti ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olan 2021 MEB-EKYS başvuruları başladı.
GÜNDEM 06.02.2021, 09:55
ÖSYM'nin düzenlediği EKYS başvuru işlemleri alınmaya başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 5-11 Şubat tarihleri arasında alınacak.
2021 MEB-EKYS sınavı ise 14 Mart'ta yapılacak.
2021 EKYS başvuruları 5-11 Şubat tarihlerinde elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirelecek.
Başvuruda Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 5-11 Şubat tarihleri arasında alınacak.
2021 MEB-EKYS sınavı ise 14 Mart'ta yapılacak.
2021 EKYS başvuruları 5-11 Şubat tarihlerinde elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirelecek.
Başvuruda Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.
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