Ekrem İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçen gün sosyal medya hesabından paylaştığı ve "Sağlık çalışanlarına moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse, hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" açıklamasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu teklife olumlu bakmıştı. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, böyle bir organizasyonda "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde" diyerek Cem Yılmaz'a teklif götürdü. Cem Yılmaz'da "Elimden geleni en iyi şekilde yapacağım" diyerek İmamoğlu'na teşekkür etti.



Cem Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’na destek için de şu öneriyi yapmıştı:

“Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığı'mıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse, hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.”

İşte o mesaj:

Cem Yılmaz’ın çağrısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyada “Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz” mesajını paylaştı.



Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz. https://t.co/Z7oFAVzJx3

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 22, 2020





“Sayın Başkana çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, birleştirici tavra ortak olmaktan çok mutluyum. Ankara ile görüşüp hızla organize oluruz. Diğer şehirlerimizle ilgili de sağlıkçılarımız ‘bize gelmezler’ demesin. Elimden geleni en iyi şekilde yapacağım. Sağolun”



Sayin baskana cok tesekkur edlyorum .Bu guzel, birlestirici tavra ortak olmaktan cok mutluyum. Ankara ile gorusup hizla organize oluruz ..Diger sehirlemizle ilgili de saglıkçılarımız “bize gelmezler” demesin .Elimden geleni en iyi sekilde yapacagim. Sagolun https://t.co/dOgc9XIqMd

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 22, 2020



Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz. https://t.co/Z7oFAVzJx3 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 22, 2020

Sayin baskana cok tesekkur edlyorum .Bu guzel, birlestirici tavra ortak olmaktan cok mutluyum. Ankara ile gorusup hizla organize oluruz ..Diger sehirlemizle ilgili de saglıkçılarımız “bize gelmezler” demesin .Elimden geleni en iyi sekilde yapacagim. Sagolun https://t.co/dOgc9XIqMd pushfn('ads'); — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 22, 2020

