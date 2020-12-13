Ekrem İmamoğlu'ndan kuraklık açıklaması: Deniz suyunun içme suyu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu Daktilo1984 YouTube kanalında soruları cevapladı. İmamoğlu, belediye olarak kuraklıkla ilgili halkı uyardıklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi. Ekrem İmamoğlu, "Akademisyenler Trakya bölgesinde son 92 yılın en kurak yılı olduğunu söylüyor. Çok tedbirli olmalıyız, deniz suyunun içme suyu olması için çabalıyoruz. Bu konuda yurt dışından teknik destek almayı düşünüyoruz” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım'ı kastederek, “Seçimden önce yarıştığımız aday ‘2040’a kadar su sorunumuz yok’ demişti ancak göreve geldiğimizde gördük ki 2016’da açılması gereken Melen Barajı henüz açılmamış ve açılmasına da dört yıl var. Şimdi bununla ilgili yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.



Yurt dışından sağlanan finansman eleştirilerine cevap veren Ekrem İmamoğlu, “Ben çok meraklı değilim. Varsa yurt içinde kamu bankalarının bana verecek bir delikli kuruşu, ben hazırım almaya. Belediye seçiminden iki gün önce 21 Haziran’da kredi imkanları açık olan devlet bankaları ben seçildikten iki gün sonra, mazbatayı aldıktan bir gün sonra bunu kapattı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti:



Kanal İstanbul tartışmaları ile ilgili mücadelesini sürdüreceğini dile getiren İmamoğlu “İstanbul’un bu kadar sorunu varken Kanal İstanbul’a yapılan yatırım yazıktır, günahtır.” şeklinde konuştu.



Pandemi konusunda istatistiklerle oynanamayacağını vurgulayan İmamoğlu, İBB Bilim Danışma Kurulu’nun iki hafta kapanma tavsiyesi olduğunu yineledi. Bu yapılmazsa daha ciddi ekonomik kayıplarla karşılaşılacağını ifade eden İmamoğlu, belediyelerin de desteğiyle iki haftalık ekonomik kaybın altında kalmayacaklarını anlattı. İmamoğlu şöyle devam etti:

“Hükümetin tavrını anlayabilmiş değilim. Israrla hafta sonu kapanması ile yetiniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ile bunu yaptıklarını söylüyor. Eğer öyleyse buradan çağrı yapıyorum böyle bir çağrısı varsa Bilim Kurulu bunu açıklasın. 1 aydır 400’ün üzerinde defin sayısını azaltamıyoruz. Geçen yılın ortalamasına göre Kasım ayında 5.500-6.000 fazla vefat var.”

"Biz göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi’nin kasasında 5 milyon lira vardı. Bu kadar büyük yapının kasasındaki para buydu. Böyle bir parayla teslim aldığımız belediyenin hazır olan kredisini bize kullandırtmayan kamu bankaları var. Tek bir lira için bile hiçbir zaman talebimize geri dönmeyen kamu bankaları var. Onun için o kamu bankalarının yöneticilerine İstanbul halkının hakkını helal etmiyorum, kendi hakkımı da helal etmiyorum. Ama biz kaynağımızı bulduk. Keşke borçlanarak olmasaydı. Ama geçmiş dönemin yarattığı zorlukları aşmak zorundaydık ve aşıyoruz.”

