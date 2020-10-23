Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya destek mesajı

İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın ' FETÖ'cü suçlamasında bulunduğu İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu sonrası başlayan polemik sürüyor. Bir kısım Özdağ'ı partiye "el bombası" atmakla suçlarken bir dğer kısım da Kavuncu hakkındaki iddiaların açığa çıkmasını istiyor.

Tüm bu gelişmeler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ruşen Çakır ile Medyaskop'taki programına katılarak Kavuncu'ya destek mesajı gönderdi.

Kendisine yöneltilen soru üzerine İmamoğlu, Kavuncu ile görüştüklerini aktarıp, iftiraya uğradığını söyledi.

“Buğra başkanımızla konuştum” diyen İmamoğlu, “Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var. İnanın ben uğradığım iftira sayısını unuttum. Nelere benzetilmedim ki? Bunu dönem dönem kendi partimden insanlardan da yaşadım farklı zaman dilimlerinde. Onun için Buğra beye hiç üzülmemesini söyledim. Zaten ‘Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum’ dedi. Çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun” şeklinde konuştu.

