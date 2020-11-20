Ekrem İmamoğlu'ndan hükümete koronavirüs tepkisi:

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Son açıklanan koronavirüs tedbirlerini yetersiz bulduğunu açıklayan Ekrem İmamoğlu, duruma tepki gösterdi.

"Alınan tedbirlerden hiçbir şey anlamadım" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üç haftalık kapanmanın şart olduğunu söyleyerek, “Tam kapanma şart” değerlendirmesinde bulundu.

