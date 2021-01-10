Ekrem İmamoğlu'ndan flaş 'Telegram' kararı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Telegram'a katıldı. İmamoğlu, ''Eğer siz de bu mesajlaşma servisi uygulamasını indirdiyseniz kanalıma katılabilirsiniz'' davetinde bulundu.
GÜNDEM 10.01.2021, 21:55
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WhatsApp, kullanıcılarına son günlerde yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeleri, yoksa uygulamayı akıllı telefonlarından silmeleri yönünde bir uyarı gönderiyor. Bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni sözleşmeyi ve veri paylaşımı kurallarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenlerin telefonlarından uygulamanın silineceği uyarısı yapıyor. Bu durum hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında kullanıcıların WhatsApp uygulamasını silme kampanyasına katılmalarına yol açtı.
Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istemesinin ardından kitleler halinde Telegram'a geçen sosyal medya kullanıcılarının arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eklendi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından Telegram kanalına katılım için davette bulundu.
İmamoğlu mesajında, "Bu aralar birçok kişiye ... Telegrama katıldı bildirimi geliyor. Eğer siz de bu mesajlaşma servisi uygulamasını indirdiyseniz kanalıma katılabilir, İstanbul ile ilgili gelişmeleri ve bilgilendirmeleri buradan da takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istemesinin ardından kitleler halinde Telegram'a geçen sosyal medya kullanıcılarının arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eklendi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından Telegram kanalına katılım için davette bulundu.
İmamoğlu mesajında, "Bu aralar birçok kişiye ... Telegrama katıldı bildirimi geliyor. Eğer siz de bu mesajlaşma servisi uygulamasını indirdiyseniz kanalıma katılabilir, İstanbul ile ilgili gelişmeleri ve bilgilendirmeleri buradan da takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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