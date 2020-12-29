Ekrem İmamoğlu'ndan flaş Olay TV açıklaması: Ben ortak olsam...

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 günlük yayınının ardından kapatılan Olay TV ile ilgili, "Ben ortak olsam muhtemelen kanal kapanmazdı, ben mücadele ediyorum ve mücadeleyi kazanan biriyim" dedi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Olay TV Ekrem İmamoğlu'nun' iddialarına yanıt verdi.

"Benim kanalı almamda bir engel var mı?"İmamoğlu, "Benim televizyon almamda bir engel mi var? Sürekli benim ortaklığım dillendiriliyor, madem öyle ortak olayım dedim' sözlerinin arkasından 'Ben ortak olsam muhtemelen kanal kapanmazdı, ben mücadele ediyorum ve mücadeleyi kazanan biriyim" dedi.

