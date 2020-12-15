Ekrem İmamoğlu'ndan flaş 'Halk Ekmek' açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in üretim kapasitesinin 1 milyon 250 bine çıkarıldığını belirtti.
GÜNDEM 15.12.2020, 21:19
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Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbullular en kaliteli ve ucuz ekmeğe daha çok ulaşabilsin diye Halk Ekmek’in üretim kapasitesini 1 milyon 250 bine çıkardık. Şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebimizde de ne olursa olsun ısrar edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
İstanbullular en kaliteli ve ucuz ekmeğe daha çok ulaşabilsin diye Halk Ekmek'in üretim kapasitesini 1 milyon 250 bine çıkardık. Şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebimizde de ne olursa olsun ısrar edeceğiz. pic.twitter.com/TqDrUw6WdS
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 15, 2020
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda İstanbul’da yeni 142 Halk Ekmek büfesi açılması teklifi AK Parti grubunun oylarıyla komisyona gönderilmişti.
Teklifin, komisyon tarafından incelenip rapor haline getirildikten sonra önümüzdeki günlerde meclise sunulacağı tahmin ediliyor.
İstanbullular en kaliteli ve ucuz ekmeğe daha çok ulaşabilsin diye Halk Ekmek'in üretim kapasitesini 1 milyon 250 bine çıkardık. Şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebimizde de ne olursa olsun ısrar edeceğiz. pic.twitter.com/TqDrUw6WdS — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 15, 2020
İstanbullular en kaliteli ve ucuz ekmeğe daha çok ulaşabilsin diye Halk Ekmek'in üretim kapasitesini 1 milyon 250 bine çıkardık. Şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebimizde de ne olursa olsun ısrar edeceğiz. pic.twitter.com/TqDrUw6WdS
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 15, 2020
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda İstanbul’da yeni 142 Halk Ekmek büfesi açılması teklifi AK Parti grubunun oylarıyla komisyona gönderilmişti.
Teklifin, komisyon tarafından incelenip rapor haline getirildikten sonra önümüzdeki günlerde meclise sunulacağı tahmin ediliyor.
İstanbullular en kaliteli ve ucuz ekmeğe daha çok ulaşabilsin diye Halk Ekmek'in üretim kapasitesini 1 milyon 250 bine çıkardık. Şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebimizde de ne olursa olsun ısrar edeceğiz. pic.twitter.com/TqDrUw6WdS — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 15, 2020
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